Emir Sarıgül’ün yalanını eski eşi Fatoş Altınbaş ifşa etti

Orman bölgelerine yapılan bağışları sosyal medya hesabından açıklayan şarkıcı Haluk Levent, son olarak Emir Sarıgül'ün yaptığı bağışı duyurdu.

Şarkıcı Haluk Levent, Türkiye'nin birçok noktasında başlayan orman yangınları devam ederken söndürülemeyen yangınlar ve evlerini kaybeden insanlar için çalışmalar başlatmıştı.

"EMİR 150 BİN TL BAĞIŞ YAPTI"

Yapılan yardımları sosyal medya hesabından duyuran Levent, son olarak iş insanı Emir Sarıgül'ün yangın bölgesinde kullanılmak üzere 150 bin TL bağışta bulunduğunu açıkladı.

"KIZLARIM YANIMDA"

Levent, "Sevgili Emir Sarıgül aradı. 'Abi kızlarım Ayşenaz ve Azra yanımdalar. Yangın olayından çok etkilendiler. Onlar adına 150 bin TL bağış yapıyorum.' dedi." ifadelerini kullandı.

Levent'in yardım bağışını duyurmasının ardından dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

"YALAN KISMINA TAKILMAYALIM"

Haluk Levent'in paylaşımına yorum yapan Emir Sarıgül'ün eski eşi Fatoş Altınbaş, "Kızlarım Ayşenaz ve Azra bir aydır babalarıyla görüşmediler ama tabii bağış, bağıştır. Yalan kısmına takılmayalım. Tebrikler." ifadelerini kullandı.