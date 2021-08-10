Euro
10.1768
0.22%
Dolar
8.6328
0.2%
Altın
483.89
-0.95%
Borsa
1.434
0.06%
Bitcoin
391.302
-0.43%
EXEN Coin
23.14
0.17%
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    Emir Sarıgül’ün yalanını eski eşi Fatoş Altınbaş ifşa etti

    Orman bölgelerine yapılan bağışları sosyal medya hesabından açıklayan şarkıcı Haluk Levent, son olarak Emir Sarıgül'ün yaptığı bağışı duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2021 - 13:49
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 14:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Emir Sarıgül’ün yalanını eski eşi Fatoş Altınbaş ifşa etti

    Şarkıcı Haluk Levent, Türkiye'nin birçok noktasında başlayan orman yangınları devam ederken söndürülemeyen yangınlar ve evlerini kaybeden insanlar için çalışmalar başlatmıştı.

    "EMİR 150 BİN TL BAĞIŞ YAPTI"

    Yapılan yardımları sosyal medya hesabından duyuran Levent, son olarak iş insanı Emir Sarıgül'ün yangın bölgesinde kullanılmak üzere 150 bin TL bağışta bulunduğunu açıkladı.

    "KIZLARIM YANIMDA"

    Levent, "Sevgili Emir Sarıgül aradı. 'Abi kızlarım Ayşenaz ve Azra yanımdalar. Yangın olayından çok etkilendiler. Onlar adına 150 bin TL bağış yapıyorum.' dedi." ifadelerini kullandı.

    Levent'in yardım bağışını duyurmasının ardından dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

    "YALAN KISMINA TAKILMAYALIM"

    Haluk Levent'in paylaşımına yorum yapan Emir Sarıgül'ün eski eşi Fatoş Altınbaş, "Kızlarım Ayşenaz ve Azra bir aydır babalarıyla görüşmediler ama tabii bağış, bağıştır. Yalan kısmına takılmayalım. Tebrikler." ifadelerini kullandı.

    Emir Sarıgül’ün yalanını eski eşi Fatoş Altınbaş ifşa etti #1

    Emir Sarıgül’ün yalanını eski eşi Fatoş Altınbaş ifşa etti #2Emir Sarıgül’ün yalanını eski eşi Fatoş Altınbaş ifşa etti #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir