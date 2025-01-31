Emlak kralı şarkıcı Emrah'ın kira geliri gündem oldu! Aylık 10 milyon TL

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Götür Beni Gittiğin Yere, Unutabilsem, Ağla Gözbebeğim, Bizi Kimse Ayıramaz, Belalım Benim, Boynu Bükükler, Vurmayın gibi seslendirdiği şarkılarıyla bildiğimiz şarkıcı Emrah, gayrimenkule olan düşkünlüğüyle biliniyor.

AYLIK KİRA GELİRİ

İstanbul'da 330 dairesinin olduğu ortaya çıkan ünlü şarkıcının aylık kira gelirinin 10 milyon TL'ye ulaştığı konuşuluyor.

Ünlü şarkıcının İstanbul'da bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın aldığı, aynı projede 12 dükkan ve bir dubleks daireye sahip olduğu da ortaya çıktı. Emrah'ın ayrıca Bodrum'da 8 milyon TL'ye satın aldığı lüks gayrimenkullerinin olduğu da biliniyor.