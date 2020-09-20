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    Emmy Ödülleri törenindeki sunucular, smokin tasarımlı koruyucu kıyafet giyecek

    Sunucular, özel hazırlanan kıyafetle koronavirüs salgınına dikkat çekecek.
    • DHA
    • 20.09.2020 - 13:59
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    Emmy Ödülleri törenindeki sunucular, smokin tasarımlı koruyucu kıyafet giyecek

    ABD’nin Los Angeles kentinde bu akşam 72’nci Primetime Emmy Ödülleri töreni yapılacak.

    Koronavirüs salgını nedeniyle sunucular, smokin tasarımlı koruyucu kıyafet giyerken, adaylar ise törene evlerinden canlı bağlantıyla katılacak.

    Emmy Ödülleri’nin sunucuları için kostüm tasarımcısı Katja Cahill ve yapımcı Guy Carrington, özel koruyucu kıyafet hazırladı.

    SUNUCULARA ÖZEL TASARIMLI KIYAFET

    Tören sırasında herhangi bir tehlike olmamasına rağmen, koronavirüs salgınını vurgulamak için sunucular özel tasarım koruyucu kıyafet giyecek.

    Sunucular tören sırasında kazananlardan bazılarını evlerinde canlı olarak ziyaret edecek.

    Emmy Ödülleri törenindeki sunucular, smokin tasarımlı koruyucu kıyafet giyecek #1

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