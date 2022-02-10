Emrah, boşandı

Şarkıcı Emrah'ın 2014'te dünyaevine girdiği 2 çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan boşandığı belirtildi.

Ünlüler dünyasında bir boşanma haberi de Emrah'tan geldi. Uzun süredir evliliğini bitirmeye çalışan şarkıcı Emrah, eşi Sibel Erdoğan'dan boşandı.

Emrah'ın 2014 yılında evlendiği 2 çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan boşandığı haberi magazine bomba gibi düştü. Sibel Erdoğan'ın ne kadar nafaka alacağı daha ortaya çıkmadı.

ÖZEL DANIŞMANLAR DA İŞE YARAMADI

Geçtiğimiz yıl boşanmanın eşiğinden dönen çift, evliliklerini kurtarmak için özel danışmanlar tutmuştu.

3 ÇOCUĞU VAR

Şarkıcı Emrah'ın Sibel Erdoğan'dan Elyesa ve Eleysa adlı bir kız bir de erkek olmak üzere 2 çocuğu bulunuyor. Çocuklarına düşkünlüğüyle tanınan Emrah, eski eşinden olan oğlu Tayfun'u kabul etmemesi nedeniyle ise yoğun eleştiri alıyor.

"KÖLE OLMA"

Sibel Kirer, boşanma kararından sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Kendi fotoğrafını yayınlayan Kirer, "Allah seni özgür yaratmışken, başkasının kölesi olma. Hz. Ali" yazdı.

Diğer yandan Emrah geçtiğimiz günlerde, çocuklarına adadığı bir şarkı bestelediğini ve bu şarkı için klip çektiğini söylemişti.



