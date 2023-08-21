Emrah çocuklarıyla poz verdi Ünlü şarkıcı Emrah, sosyal medya hesabından son halini ve çocuklarını paylaştı.

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2014 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Emrah, hayatını Sibel Kirer ile birleştirmişti. Bu evlilikten oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift geçtiğimiz yıllarda boşandı.

Emrah velayetleri annede olan çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih ediyordu.

Karar değiştiren şarkıcı Emrah, son paylaşımıyla şaşırttı. Ünlü şarkıcı, oğlu ve kızıyla fotoğraf yayınladı.

"Canım derim, kanım"

Geçtiğimiz aylarda görüşmediği oğlu Tayfun'un evlenmesi ile gündeme gelen Emrah, paylaşımına "Canım derim, kanım derim, kalbim derim, nefesim derim" notunu düştü.

52 yaşındaki şarkıcı, Instagram'dan son halini de yayınladı. Takipçileri şarkıcıya yorum yağdırdı. Daha önce de yüzündeki değişimle çok konuşulan Emrah'ın, botoks ve dolgu yaptığı iddia edilmişti.