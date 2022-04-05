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    Emrah, 'Emrah koş...' repliğinin montajlarını kaldırttı

    Şarkıcı Emrah bir dönem oynadığı reklamda 'Emrah koş arabanı çiziyorlar’ repliğine yapılan küfürlü montaj videolarına erişim engeli getirtti.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 08:03
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    Emrah, 'Emrah koş...' repliğinin montajlarını kaldırttı

    Ekranlarda 'Küçük Emrah' olarak ünlenen oyuncu ve şarkıcı Emrah Erdoğan İpek'in yıllar önce rol aldığı reklam filminde geçen 'Emrah koş arabanı çiziyorlar' sözlerinin montajla küfre çevrilmesinden rahatsız oldu.

    Videoları izledikçe sinirlenen Emrah, hemen avukatını aradı ve harekete geçti. Emrah'ın avukatı mahkemeye başvurarak 2014 yılında oynamış olduğu bir hamburger firmasının reklamındaki sözlerinin montajlanarak hakaret içeren cümlelerle değiştirildiği anlattı.

    "EMRAH ANNESİNE ÇOK DÜŞKÜN"

    Sabah'ta yer alan habere göre, söz konusu videonun her geçen gün yayılarak telafisi mümkün olmayan zararlar verdiği anlatılan dilekçede Emrah'ın annesine çok düşkün olduğu ancak montaj videolarla bu hassasiyetinin kırılmaya çalışıldığı belirtildi.

    VİDEOLARI KA

    O küfürlü videoların kişilik haklarına ağır saldırı olduğu nedeniyle kaldırılması talep edildi.

    Talebi inceleyen hakimlik söz konusu içeriklerde ağır hakaret içeren sözler bulunduğunu belirleyerek şarkıcı Emrah'ın talebini kabul ederek montaj edilen videoların erişime engellenmesine karar verdi.

    Emrah, Emrah koş... repliğinin montajlarını kaldırttı #1

    Emrah, Emrah koş... repliğinin montajlarını kaldırttı #2


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