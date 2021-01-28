Euro
8.9347
-0.48%
Dolar
7.3696
-0.6%
Altın
436.04
-0.66%
Borsa
1.463
-0.24%
Bitcoin
231.826
-0.08%
EXEN Coin
18.20
2.76%
5ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 5 C

    Emrah, programlara hologramını yollayacak

    Koronavirüs salgınından dolayı evinden çıkmayan Emrah, Türkiye’de bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2021 - 13:01
    • Güncelleme : 28.01.2021 - 13:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Emrah, programlara hologramını yollayacak

    Koronavirüs salgını yüzünden gelen tekliflere rağmen uzun süredir televizyona çıkmayan Emrah, lazer ışın dalgalarının karışımıyla oluşturulan üç boyutlu hologramını yaptırmaya karar verdi.

    Emrah, davet edildiği TV programlarına dünya yıldızlarının da tercih ettiği 'hologram teknolojisiyle' katılacak.

    5 DAKİKALIK GÖRÜNTÜ İÇİN 370 BİN TL VERECEK

    Lazer ışın dalgalarının karışımıyla oluşturulan üç boyutlu hologramını yaptırmaya karar veren Emrah, Danimarkalı bir firmayla anlaştı. 5 dakikalık hologram görüntüsünün bedeli 370 bin TL.

    Emrah, programlara hologramını yollayacak #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir