Emrah, programlara hologramını yollayacak

Koronavirüs salgınından dolayı evinden çıkmayan Emrah, Türkiye’de bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

Koronavirüs salgını yüzünden gelen tekliflere rağmen uzun süredir televizyona çıkmayan Emrah, lazer ışın dalgalarının karışımıyla oluşturulan üç boyutlu hologramını yaptırmaya karar verdi.

Emrah, davet edildiği TV programlarına dünya yıldızlarının da tercih ettiği 'hologram teknolojisiyle' katılacak.

5 DAKİKALIK GÖRÜNTÜ İÇİN 370 BİN TL VERECEK

Lazer ışın dalgalarının karışımıyla oluşturulan üç boyutlu hologramını yaptırmaya karar veren Emrah, Danimarkalı bir firmayla anlaştı. 5 dakikalık hologram görüntüsünün bedeli 370 bin TL.