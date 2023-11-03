Emrah'ın Dubai'den alacağı konser ödemesi şaşırttı: Pırlanta verecekler Şarkıcı Emrah, şimdilerde Dubai’de gerçekleşecek bir düğünde sahne almaya hazırlanıyor.

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Şarkıcı Emrah'ın yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan, sevgilisi Eda İrap ile evlilik geçtiğimiz aylarda ise nikah masasına oturmuştu.

Oğlunun nikahına gitmedi

Çiftin nikah şahidi, Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço oldu. Nikah törenine gitmeyen Emrah'ın, oğlunun yanında olmaması ve sosyal medyadan konuya ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmaması dikkatlerden kaçmamıştı.

Şarkıcı Emrah’ın konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmaması ise tepkileri artırmıştı.

Şimdilerde 40’ıncı sanat yılına özel hazırlanan albümüyle adından söz ettiren Emrah, Dubai'ye gidiyor.

Ödeme pırlanta ile olacak

Ünlü şarkıcı, önümüzdeki günlerde Dubai’de yapılacak görkemli bir düğünde sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

Uzun süredir sahnelere ara veren Emrah’a, düğünde vereceği konser karşılığında pırlanta taşıyla ödeme yapılacağı öğrenildi.

Yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren şarkıcıya verilecek pırlanta taşının kaç karat olduğu ise merak konusu.