Emrah'ın Elyesa paylaşımı tepki aldı: "Sen benim kalbimsin" Küçük oğlu Elyesa’nın doğum gününü duygu yüklü sözlerle kutlayan şarkıcı Emrah'a tepki yağdı.

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Küçük Emrah olarak tanınan ünlü şarkıcı Emrah'ın yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan, bir süredir aşk yaşadığı Eda İrap ile evlenmişti.

Düğüne gitmeyen Emrah Erdoğan'ın oğlunun yanında olmaması ve sosyal medyadan konuya ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmaması dikkatlerden kaçmamıştı.

2014'te oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih ettiler.

Emrah, son olarak sosyal medya hesabından oğlu Elyesa'nın doğum gününü duygu yüklü sözlerle kutladı.

Şarkıcı Emrah, oğlunun fotoğrafına şu notu düştü:

"Canım oğlum benim Elyesam hayatımın anlamı, dünyamın ışığı sen benim canımsın canımın içisin…

"Bugün 9 yaşına girdin"

Bugün 9 yaşına girdin aslan oğlum, büyüyorsun seninle gurur duyuyorum benim akıllım benim yakışıklım…

"Şükürler olsun"

Şükürler olsun Allah'ıma bana bugünleri gösterdiği için.

İyi ki senin gibi bir evladım var iyi ki senin babanım, yüce Allah'ım sana sağlıklı mutlu ve güzel bir ömür nasip etsin inşallah…

Ömrümün sonuna kadar dağ gibi arkandayım, yanındayım senin, seni çok seviyorum…

Hiçbir zaman unutma sen benim Kalbimsin."

Büyük oğlu Tayfun'a olan uzaklığı ve ilgisizliğiyle sürekli gündeme gelen Emrah'a bu paylaşımı yüzünden tepki yağdı. Yorumlarda eleştirilen Emrah yine her zamanki gibi sessiz kaldı.