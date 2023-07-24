Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan evlendi Şarkıcı Emrah’ın yıllardır küs olduğu oğlu Tayfun Erdoğan damat oldu.

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Babası şarkıcı Emrah Erdoğan ile yıllardır görüşmeyen Tayfun Erdoğan, geçtiğimiz ocak ayında nişanlandığı Eda İrap ile evlendi.

Törene, Tayfun Erdoğan ve Eda İrap'ın yakın arkadaşları ve aile dostları katıldı.

Davetliler arasında yer alan Nuri Alço ise Tayfun Erdoğan'ın nikâh şahitliğini yaptı.

"Her zaman yanındayım"

Duygusal bir konuşma yapan Nuri Alço, törende "Tayfun'un her zaman yanında olmaya söz veriyorum. Tebrik ediyorum, mutluluklar diliyorum. Babasıyla ‘Ayrılamam’ filminde beraberdik. Emrah’ın amcasıydım. Şimdi oğlunun artık hem amcası, hem abisi ve onun her zaman yanında olacağıma söz veriyorum'" ifadelerini kullandı.

Tayfun Erdoğan da "Eee amca demek baba yarısı demek ağabeyim. Bu mutlu günümde dünya evine girerken, benim nikâh şahidim olduğun için teşekkür ederim. Sözü çok güzeldi" dedi.

Düğün törenine gitmeyen Emrah Erdoğan'ın oğlunun yanında olmaması ve sosyal medyadan konuya ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmaması dikkatlerden kaçmadı.