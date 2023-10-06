Emrata'nın 90 dolarlık bikinisi

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Evli olduğu dönemde eşi tarafından defalarca aldatıldığını öğrenince boşanma kararı alan dünyaca ünlü model Emrata, paylaşımlarıyla olduğu kadar tarzıyla da öne çıkan bir isim.
İddialı ve cesur tarzıyla sık sık konuşulan güzel model, bu sefer de bikinili pozlarıyla adından söz ettirdi.
90 dolar
Kendisine küçük gelen bikinisiyle sahilde pozlar veren Emrata, altı ve üstü 90 dolar olan tanga bikini takımıyla yine olay oldu.
Emrata kendisine yağ sürdürdüğü anları da paylaşarak stokların tükendiği bilgisini de verdi.
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