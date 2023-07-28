Emrata'ya bikinisi küçük geldi
ensonhaber.com

ABD'li model Emrata, 30 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Güzel model bu defa yaptığı paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

Küçük bikinisiyle güneşlendi

Minik beyaz bir tercih eden ve şezlongta uzanmış halinden bir karesini yayınlayan Emrata, yüzünü güneşten korumak için başına siyah bir şapka attı.

başında bile akseuarlarından ödün vermeyen yıldız, yaz modasına uygun bir kolye ve bilezik taktı.

Emrata'ya bikinisi küçük geldi

Emrata'nın sınırları zorlayan pozuna kısa sürede 600 binden fazla beğeni yağdı.