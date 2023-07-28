Emrata'ya bikinisi küçük geldi Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip olan 32 yaşındaki ABD'li model Emrata, minik bikinisiyle şezlongta sere serpe poz verdi.

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ABD'li model Emrata, 30 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Güzel model bu defa yaptığı tatil paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

Küçük bikinisiyle güneşlendi

Minik beyaz bir bikini tercih eden ve şezlongta uzanmış halinden bir karesini yayınlayan Emrata, yüzünü güneşten korumak için başına siyah bir şapka attı.

Havuz başında bile akseuarlarından ödün vermeyen yıldız, yaz modasına uygun bir kolye ve bilezik taktı.

Emrata'nın sınırları zorlayan pozuna kısa sürede 600 binden fazla beğeni yağdı.