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    Emre Altuğ, aşkı yalanladı

    Ünlü şarkıcı Emre Altuğ, eski manken Burcu Çağrı’nın “4 yıldır beraberdik” açıklamasını bir kez daha yalanladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2021 - 09:13
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    Emre Altuğ, aşkı yalanladı

    Ünlü şarkıcı  Emre Altuğ önceki gün Ortaköy’de objektiflere yansıdı.

    "TRAFİK YOĞUN"

    Ünlü şarkıcı, “Kadıköy tarafına geçeceğim. Trafik çok yoğun... Bir arkadaşımdan beni motosikletle bırakması için rica ettim” dedi.

    "BENİM O KİŞİYLE BİR İLGİM YOK"

    Emre Altuğ’a eski manken Burcu Çağrı’nın “4 yıldır birlikteydik. Kimse ilişkimizi yok sayamaz. Bütün çevresi biliyordu. Fakat ayrıldık” sözleri hatırlatıldı.

    Ünlü şarkıcı, açıklamaları yalanlayarak kabul etmediğini söyledi: “Benim o kişi ile bir ilgim yok. O çıkan haberler doğru değil.”

    Emre Altuğ, aşkı yalanladı #1

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