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Emre Altuğ, Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler'e katıldı.

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Orhan karakteriyle dikkati çeken oyuncu, burada önemli açıklamalar yaptı.

Biten evliliği hakkında konuşan ve sürecin sancılı geçtiğini söyleyen Altuğ, şu ifadeleri kullandı;

"Elimizden geleni yaptık"

Elimizden geleni yaptık çünkü ikimizin de en ortak noktası çocuklardı yani onların hem mental yapısı hem fiziksel yapısının sağlıklı olması bizim önceliğimiz. Boşanmanın ilk dönemleri sıkıntılı, sancılıdır. Hangi noktalarda ayrışmanız gerektiğini biraz karşılıklı tepkilerle anlarsınız çünkü boşanmaya kadar hep bir aradasınızdır.



Bu tepkileri alırken bir gerginlik de olabilir. Fakat biz hep çocukları ön planda tuttuğumuz için böyle bir gerginlik anı yaşanmıştır illaki yaşanmamış değildir ama yaşandıktan 5 dakika sonra çocuklarla sanki hiçbir şey olmamış gibi konuşabiliyorduk.