Emre Altuğ: Çağla ile arkadaş değiliz

Şarkıcı Emre Altuğ, Çağla Şıkel ile ilişkisi hakkında samimi açıklamalar yaptı.

Şarkıcı Emre Altuğ, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. 10 sene birlikte olduğu ve 7 yıl da evli kaldığı Çağla Şıkel ile boşandıktan sonra nasıl bir ilişkileri olduğunu açık açık anlattı.

"Egomuzu bir kenara bıraktık"

Çağla Şıkel ile sık sık görüşen Altuğ, "Biz arkadaş değiliz. Aynı çocukların annesi babayız, öyle bakmak lazım. Bizim bir arkadaşlığımız yok şey anlamında yani devamlı birbirimizle görüştüğümüz arkadaşlığımız yok doğal olarak yani. Ama egomuzu bir kenara bıraktık. Kolay bir şey de değiş onu söyleyeyim. Düşünsenize daha yeni ayrılmışsınız, boşanmışsınız illa ki ego savaşları, sürtüşmeler olacak." diye konuştu.

"Çocuklar etkilenmesin istedik"

Emre Altuğ, sözlerine; "Bir de şu var 10 sene bütün programınızı birini düşünerek yapmışsınız. Alışkanlıktan kurtulmak bile 6 ay alıyor. Fakat biz orada sert bir manevra yapıp çocukları ön planda tuttuk. Yani çocukların bundan etkilenmemesini sağladık. Aynı sokakta oturuyoruz biz. Dolayısıyla çocuklar yan eve geçiyorlar gibi hissetsinler istedik. Zaten boşanmayı öyle açıkladım. Çocuklara 'İki odanız var, iki oda da oyuncaklarınız var' dedi. Bizim kafamız böyle bastı. Dolayısıyla çocuklar hiçbir sıkıntı yaşamadılar" diye devam etti.

"Evde kaldığımı hatırlamıyor"

"Sadece benim orada kaldığım zamanı Uzay hiç hatırlamıyor" diyen Altuğ, bununla ilgili bir anısını da şu sözlerle anlattı:

"Hatta bir gün Uzay bir video gördü. Kuzey ve Çağla, beni doğum günümde pastayla uyandırıyor. Uzay şaşırdı, tanıdı odayı da annesinin odası. 'Sen bizde ne zaman kaldın?' dedi.

Altuğ'un bu evliğinden; 2009 yılında oğlu Kuzey, 2012 yılında da küçük oğlu Uzay oldu.