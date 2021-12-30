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- Emre Altuğ'dan Haldun Dormen paylaşımı
Emre Altuğ'dan Haldun Dormen paylaşımı
Emre Altuğ, hocası olan Türk tiyatrosunun efsanesi Haldun Dormen ile ilgili bir paylaşım yaptı.
- Haber Merkezi
- 30.12.2021 - 07:29
Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, hocası Haldun Dormen'i ziyaret ederek bir hatıra fotoğrafı çektirdi.
Altuğ, fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıp altına da şu notu düştü:
"ALLAH BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"
"Canım hocam, başımın tacı hocam Haldun Dormen ile dün kavuştuk hasret giderdik yine çok güldük. Enerjisi hala üzerimde... Allah başımızdan eksik etmesin. Maşallah"
Emre Altuğ'un paylaşımına aralarında ünlü isimlerin de olduğu takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.