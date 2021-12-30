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Emre Altuğ'dan Haldun Dormen paylaşımı

Emre Altuğ'dan Haldun Dormen paylaşımı

Emre Altuğ, hocası olan Türk tiyatrosunun efsanesi Haldun Dormen ile ilgili bir paylaşım yaptı.