İlk bebeklerine kavuşmak için gün sayan Emre Karayel ve eşi Gizem Demirci'nin heyecanlı bekleyişi sona erdi.

İki yıl önce iç mimar Gizem Demirci ile evlenen ünlü oyuncu Emre Karayel baba oldu. Bugün özel bir hastanede sezaryenle doğan 3 buçuk kilo ağırlığında ve 50 cm boyundaki erkek bebeğin adı Can oldu.

Emre Karayel baba olacağını öğrendiği anı anlatmıştı:

"SETTEYİM"

"İzmir’de setteydim. Gizem bir arkadaşıyla gidip test yaptırmış. Bilmediğim bir numaradan arandım. Arkadaşı “Ben doktorum, size bir şey söylemek durumundayım” deyince panikledim. Sonra “Baba oluyorsun!” dedi, ayaklarımın altına sünger konmuş gibi oldum. İsmi Can olacak. Abim koydu. Benim de gönlünden geçen isim Can’dı."