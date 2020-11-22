Oyuncu ve sunucu Emre Karayel, uzun süredir birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci ile dün akşam evlendi.

Emre Karayel, temmuz ayında nişanlandığı iç mimar Gizem Demirci ile nikah masasına oturdu.

Çiftin Beylerbeyi'ndeki bir otelde gerçekleşen nikah törenine aile üyeleri ve yakın dostları katıldı.

Emre Karayel'in şahitliğini Tülay Onat ile Akgün Onat gelinin şahitliğini Duygu Dizer ile Deniz Dizer yaptı.

PANDEMİ NEDENİYLE DÜĞÜN İPTAL EDİLMİŞTİ

Koronavirüs salgınından dolayı düğün törenini iptal eden çiftin balayı için Bodrum'u tercih ettiği öğrenildi.

Nikah sonrası basın mensuplarına konuşan Karayel, "Hepiniz biliyorsunuz, uzun yıllar bekledik. Sekiz yıl oldu ama evliliğe giden birlikte bir ömüre başladık. Ne diyeceğimi bilmiyorum, gerçekten çok heyecanlıyım. Korona sebebiyle aile içerisinde yapıyoruz. Sonra inşallah hep birlikte kutlayacağız" dedi.

NİKAH MEMURU GÜLME KRİZİNE GİRDİ

Emre Karayel ve Gizem Demirci'nin nikahında gülümseten anlar yaşandı. Nikah memuruna espri yapan Karayel, "Evlenmenizde bir mani olmadığı anlaşıldı" sözleri üzerine "Hadi canım" demesi herkesi güldürdü.

Emre Karayel ile Gizem Demirci evlendi ViDEO