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    Emre Karayel, korku dolu anlar yaşadı

    Oyuncu Emre Karayel, Adana'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçağa yıldırım isabet ettiğini söyledi. Karayel, “Ne yalan söyleyeyim, çok korktuk” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2021 - 09:16
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 09:40
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    Emre Karayel, korku dolu anlar yaşadı

    Bir süre kaldığı memleketi Adana'dan İstanbul'a uçakla dönen oyuncu Emre Karayel, kaza atlattıklarını duyurdu.

    “PATLAMA OLDU”

    Karayel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Patlama oldu uçakta ve 'yıldırım çarptı' anonsu yaptı kaptan ve başarıyla indirdiler uçağı. Ne yalan söyleyeyim, çok korktuk. Geçmiş oldu.” açıklamasını yaptı.

    UÇAĞI PAYLAŞTI

    Karayel, bindiği uçağın fotoğraflarını da çekerek sosyal medyada paylaştı.

    Oyuncunun paylaşımına çok sayıda takipçisi, “geçmiş olsun” dileklerinde bulundu.

    Emre Karayel, korku dolu anlar yaşadı #1

    Emre Karayel, korku dolu anlar yaşadı #2

    Emre Karayel, korku dolu anlar yaşadı #3

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