Emre Karayel'in oğlu sünnet oldu: 'Adam olur inşallah' Geçtiğimiz yıl baba olma heyecanını yaşayan 50 yaşındaki oyuncu Emre Karayel, oğlu Can'ın sünnet olmasının heyecanını takipçileriyle paylaştı.

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Oyuncu Emre Karayel, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

8 yıldır birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci ile 2020'de nikah masasına oturan Karayel, evliliği ile adından sıkça söz ettiriyor.

"Baba oldum ben"

2022'de ise ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan çift, oğulları Can'ı kucağına aldı.

O anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Oğlumuz Can, sağ salim sağlıkla dünyaya geldi. Çok mutluyuz. Baba oldum ben!" notunu düştü.

Bebeğine yer verdiği paylaşımı kısa sürede büyük beğeni aldı.

"Oldu da bitti maşallah"

Ardından her paylaşımında ailesiyle olan karelerine yer veren 50 yaşındaki Karayel, bir mutluluğunu daha takipçileriyle paylaştı.

Oğlunun sünnet olduğunu duyuran oyuncu, aile pozlarına, "Oldu da bitti maşallah. Adam olur inşallah." mesajını yazdı.