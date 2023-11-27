Emre Kınay, İBB VE İGDAŞ'a sosyal medya hesabından ateş püskürdü Turneye gitmek için evinden çıkan Emre Kınay, yoldaki yapım çalışmasından dolayı uçağını kaçırdı.

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ensonhaber.com

Oyuncu Emre Kınay, İBB ve Kadıköy Belediyesi'ne sosyal medya hesabından isyan etti.

Yol yapım çalışmasını vatandaşlara bildirmeyen İBB ve Kadıköy Belediyesi'ne öfkelenen oyuncu, tepkisini sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile gösterdi.

Emre Kınay o anları sosyal medya sayfasında yayınladı.

"Uçağı kaçırdım"

Turne için Kadıköy Moda'daki evinden çıkıp uçağa yetişmeye çalıştığını söyleyen Emre Kınay, "Uçağı kaçırdım. 2 bin 500 TL uçak bileti çöp oldu. Gösteri yetişmezse bunun hesabını kim verecek?

Ben Moda'da yaşıyorum. İstanbul Belediyesi İGDAŞ, hiçbir bilgilendirme yapmadan tek yolu kapatmış.

Ambulansın da hastanın da uçağa yetişmesi gereken vatandaşın da oradan geçtiği yolu kapatmışsınız. İskeleye doğru yönlendirme var, onu da yapmamışsınız.

"Neresinden tutsan dökülüyor"

150 metreyi 1 saat 10 dakikada geldim. Neresinden tutsan dökülüyor. İGDAŞ böyle bir şey yapacaksa söyleyemez mi 'Doktor Esat Işık Caddesi'nde bir doğalgaz çalışması yapılacaktır.

Ona göre tedbirinizi alın' Uçağı kaçırdım. Kim bu sorumluluğu alacak? Sonra adın deliye çıkıyor, çıkar tabii.

"2 bin 500 liram gitti"

Olacak iş mi 2 bin 500 liram gitti. Ben bir uçak için kaç saat önceden çıkabilirim ki böyle bir salaklık olabilir mi? Liyakatsiz insanların iş yaptı bir dingonun ahırı ya."