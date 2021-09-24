Emre Kınay'ın atölyesinin bulunduğu binada yangın çıktı

Emre Kınay'a ait Emre Kınay Oyunculuk Akademisi'nin bulunduğu 6 katlı binasında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Beyoğlu'nda Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'ne yer alan Emre Kınay Oyunculuk Akademisi'nde gece yarısı yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

CAMLAR KIRILDI

İstanbul Sanayi Odası'nın bitişiğinde bulunan binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla dairenin camlarını kırarak yangına müdahale etti.

Yangın, itfaiyecilerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının meydana geldiği ofis olarak kullanılan dairenin boş olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.