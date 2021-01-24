Sakarya’nın Sapanca ilçesine arkadaşlarıyla birlikte kısa bir tatil için gelen iş adamı Ali Sabancı’nın oğlu Emrecan Sabancı’nın kullandığı lüks cip dere yatağına saplandı.

Sakarya Sapanca’da bulunan bir otelde konaklayan 19 yaşındaki Emrecan Sabancı, 3 arkadaşıyla gezmek için sabah saatlerinde otelden ayrıldı.

Emrecan Sabancı, kullandığı cip ile orman yoluna girerek navigasyonun yönlendirmesi üzerine Sarp Deresi mevkisine ilerledi.

Suyun aktığı noktadan karşıya geçmek için dereye giren gençlerin bulunduğu cip çamura saplandı.

YARDIM İSTEDİ

Sabancı ve arkadaşlarının polisi arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye, polis ve AFAD ekipleri geldi.

Emrecan Sabancı’nın lüks cipi dere yatağına saplandı VİDEO

KALDIKLARI OTELE GÖNDERİLDİLER

Araçlarında yardım gelmesini bekleyen Sabancı ve arkadaşları, ekiplerin gelmesiyle araçlarından çıkartıldı. Sabancı ve arkadaşları, polis aracıyla güvenli bölgeye alındıktan sonra başka bir araçla kaldıkları otele gönderildi.

TRAKTÖRLE ÇIKARILDI

Dere yatağına saplanan lüks cip bir traktörle dere yatağından çekilerek çıkarıldı.

















