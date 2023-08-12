Emzirme sütyeni çıkartan Rihanna oğluyla poz verdi! İkinci çocuğuna hamile olan Rihanna, kendisine ait iç çamaşırı markasının yeni emzirme sütyenini, bir yaşındaki oğluyla tanıttı.

İkinci bebeğini dünyaya getirmeye hazırlanan Rihanna, uzun bir süredir albüm çalışmalarına ara verdi. İç çamaşırı markası çıkaran ve emzirme sütyenini tanıtan Rihanna, oğluyla kamera karşısına geçti. Oğlu RZA ile yeni fotoğraflarını yayınlayan Rihanna, yeni kareleriyle yine adından söz ettirdi. Albüm yok, emzirme sütyeni var Başarılı şarkıcı Rihanna, iç çamaşırı markası Savage x Fenty'nin resmi sosyal medya hesabından, marka çin tasarladığı emzirme sütyeniyle çektirdiği fotoğraflarını yayınladı. İkinci çocuğuna hamile olan Rihanna, bir yaşındaki oğlunu emzirirken objektiflere gülümseyerek poz verdi.