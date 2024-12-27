En çok kazanan ünlülerden! Parayı gayrimenkule yatıran Hadise rotayı değiştirdi

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Her yaptığı her söylediği olay olan ünlü şarkıcı Hadise, kazandığı paralarla da sık sık gündem oluyor.

En çok kazanan ünlüleri arasında yer alan Hadise, kazancını gayrimenkule yatırıyor.

Yıllar önce annesi Gülnihal Açıkgöz’e Belçika’dan ev alan şarkıcı, ailesine bir ev daha almıştı.

SADECE YURT DIŞI DEĞİL

Yunanistan, Belçika ve Fransa’dan da ev aldığı iddia edilen ünlü şarkıcı,Türkiye’de de yatırımlarına devam ediyor.

Türkiye’de İstanbul ve Bodrum’da evi olan Hadise’nin başta İzmir ve Bodrum olmak üzere tatil bölgelerinden daire aramaya başladığı öğrenildi.

8 BÖLÜM İÇİN 10 MİLYON TL

Esas Oğlan dizisindeki sahneleri müstehcen bulunan Hadise'nin 8 bölümlük dizi için 10 milyon TL'ye el sıkıştığı iddia edilmişti.