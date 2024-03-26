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Sadece, Haydi Söyle, Yara gibi şarkılarla ünlenen Kalben, sahnede yaptığı ilginç danslarıyla gündem olmaya devam ediyor.
Sahne performansıyla beğeni toplayan Kalben yine sahnede kendinden geçti.
"Enerjini hayranız"
Zıplayarak şarkılar söyleyen Kalben'e, "Enerjine hayranız" yorumları geldi.
"Manyaklığın bu kadar ucuz olmasına bayılıyorum"
Daha önce bu konuda "Ben Türkiye'de manyaklığın bu kadar ucuz olmasına bayılıyorum." diyen Kalben, devamında ise "Türkiye’de 6 yaşında çocuk evlendirilince manyak olmuyorsun, memelerini sallayınca manyak oluyorsun." diyerek konuya noktayı koymuştu.
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