Enes Batur ile Ecenaz Üçer ayrıldı

YouTuber Enes Batur, Ecenaz Üçer ile ayrıldıklarını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

YouTube'da yayınladığı videolarla tanınan Enes Batur, bir süredir Ecenaz Üçer'le aşk yaşıyordu.

İkili, son günlerde ayrılık ve aldatma haberleri ile gündemine gelmeye başladı.

"GÜVENİM KIRILDI"

Bunun üzerine Enes Batur, Instagram hesabının hikaye bölümünden dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ecenaz Üçer ile ayrılıklarının çok da yeni olmadığını vurgulayan 22 yaşındaki Enes Batur, Üçer'e karşı güveninin kırıldığını, onu takipten çıktığını ve aralarında küslük oluştuğunu belirtti.

İşte Batur'un paylaşımı:

"Arkadaşlar daha önce de söyldeim; Ecenaz ile sevgili değiliz veya yeni ayrılmadık. Gördüğüm birkaç şey arkadaşlık olarak ona güvenimi kırdı ve sinirle takipten çıktım. Aramızda küslük oluştu. Durum bundan ibaret. Onun da kendi küsme sebepleri olabilir bilemem. Aynı ekipte olduğumuz için bir şekilde zaman her şeyi gösterir."