Enes Batur karantinada isyan etti

Koronavirüse yakalanan ünlü Youtuber Enes Batur Sungurtekin, dün Beykoz’daki villasında yapılan denetimler sonucu evinde bulunamamıştı.

Batur’un evinde olmadığı belirlenmesinin ardından Beykoz Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçmiş Batur'u ve sevgilisi Ece Naz Üçer'i Sancaktepe'de bulunan İyi Maya Öğrenci Yurdu'na yerleştirmişti.

1 GÜNDE PSİKOLOJİK OLARAK YIKILDI

İnstagram hesabından paylaşım yapan Batur, 24 saat geçmeden psikolojisinin bozulduğunu iddia etti.

Yaptığı paylaşımda Batur, "Psikolojik olarak yıkıldım." paylaşımında bulundu.

SUÇU GAZETECİLERE ATTI

Yakalanıp yurtta karantinaya alınan Batur, bu durumdan habercileri sorumlu tuttu. Kendisine oyun oynandığını iddia eden Youtuber, "Ülkemizde bazıları hariç, habercilik çöplükten ibaret." açıklamasında bulundu.