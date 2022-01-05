- Haberler
- Magazin Haberleri
- Engin Akyürek, Johnny Depp'i geçti
Engin Akyürek, Johnny Depp'i geçti
Oyuncu Engin Akyürek, Johnny Depp ve Adam Lambert'in de yer aldığı listede birinci geldi.
- Haber Merkezi
- 05.01.2022 - 07:40
- Güncelleme : 05.01.2022 - 07:51
Engin Akyürek, dünya genelinde de adını duyurmaya devam ediyor. Yakın zamanda 'Kaçış' adlı diziyle ekrana dönmeye hazırlanan yakışıklı oyuncu Engin Akyürek, dünya genelinde büyük bir başarı elde etti.
"EN ŞIK ERKEK"
Akyürek dünyaca bir ünlü moda sitesinin 'Be Global Fashion Network'te gerçekleşen '2021'in En Şık Erkekleri' anketinde yer aldı.
Johnny Depp ve Adam Lambert gibi isimlerin yer aldığı listede birinci Engin Akyürek oldu.