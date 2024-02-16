Engin Akyürek tarzıyla takipçilerini ikiye böldü! Hayranları yorum yağdırdı

ensonhaber.com
En son başrollerini Demet Özdemir ile paylaştığı Adım Farah dizisinde Tahir karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkan Engin Akyürek, önceki bir davete katıldı.
Tarzı sosyal medyada konuşuldu
Dizisi final yapa yakışıklı oyuncu, tarzıyla sosyal medyanın diline düştü.
Kırmızı Engin
Kırmızı gömleği ve kırmızı şalvar tipi pantolonuyla dikkat çeken ünlü ismin tarzı, bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazı takipçileri tarafından beğenilmedi.
"Sevgililer Günü kıyafetin mi?"
Takipçileri Akyürek'in tarzıyla ilgili yorum yağdırdı. Akyürek'in, kombinine hayranları "Sevgililer Günü kıyafetin mi?" diye sordu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış