Engin Akyürek tarzıyla takipçilerini ikiye böldü! Hayranları yorum yağdırdı Önceki akşam gerçekleşen bir davete giden Engin Akyürek, kırmızı gömleği ve kırmızı şalvar tipi pantolonuyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

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En son başrollerini Demet Özdemir ile paylaştığı Adım Farah dizisinde Tahir karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkan Engin Akyürek, önceki bir davete katıldı.

Tarzı sosyal medyada konuşuldu

Dizisi final yapa yakışıklı oyuncu, tarzıyla sosyal medyanın diline düştü.

Kırmızı Engin

Kırmızı gömleği ve kırmızı şalvar tipi pantolonuyla dikkat çeken ünlü ismin tarzı, bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazı takipçileri tarafından beğenilmedi.

"Sevgililer Günü kıyafetin mi?"

Takipçileri Akyürek'in tarzıyla ilgili yorum yağdırdı. Akyürek'in, kombinine hayranları "Sevgililer Günü kıyafetin mi?" diye sordu.