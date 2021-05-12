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    Engin Akyürek ve Pınar Deniz aşk yaşıyor

    Ünlü oyuncu Engin Akyürek'in özel hayatı hakkında aşk iddiası ortaya atıldı.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2021 - 07:24
    • Güncelleme : 12.05.2021 - 07:55
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    Engin Akyürek ve Pınar Deniz aşk yaşıyor

    'Sefirin Kızı' dizisinde 'Sancar Efe' karakterine hayat veren Engin Akyürek, rol aldığı dizilerdeki başarılı oyunculuk performansıyla dünya çapında bir üne sahip olmaya devam ediyor.

    PINAR DENİZ'LE BİRLİKTE

    39 yaşındaki Engin Akyürek'in yeni aşkının 27 yaşındaki Pınar Deniz olduğu iddia ediliyor. İddialara göre, Engin Akyürek ve Pınar Deniz bir süredir beraber.

    Özel hayatını gizli tutan, magazin dünyasında yer almaktan hoşlanmayan Engin Akyürek, bu ilişkisini de kimselere görünmeden yaşamak istiyor.

    Engin Akyürek ve Pınar Deniz aşk yaşıyor #1Engin Akyürek ve Pınar Deniz aşk yaşıyor #2

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