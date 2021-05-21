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    Engin Akyürek'in kardeşi Eren Akyürek ile benzerliği dikkat çekti

    Yakışıklı oyuncu Engin Akyürek'in kardeşi Eren Akyürek'le birlikte çektirdikleri fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu.
    • Haber Merkezi
    • 21.05.2021 - 06:56
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    Engin Akyürek'in kardeşi Eren Akyürek ile benzerliği dikkat çekti

    Geçtiğimiz haftalarda final yapan Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Sancar Efe karakteriyle adından söz ettiren Engin Akyürek'in kardeşi Eren Akyürek ile fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

    ÜNÜ SINIRLARI AŞTI

    Bu popülaritesinin aksine özel hayatını ve ailesini gözlerden uzak tutan Engin Akyürek'in kardeşini görenler şaştı kaldı. Rol aldığı dizilerle ünü sınırları aşan Engin Akyürek'in pek çok ünlünün aksine egosuz tavırları hayranlarının takdirini kazanıyor.

    Engin Akyürek in kardeşi Eren Akyürek ile benzerliği dikkat çekti #1

    Eren Akyürek 2019 yılında evlenmiş, kardeşinin Erzincan'daki düğünü ile yakından ilgilenen Engin Akyürek'in halay görüntüleri çok konuşulmuştu.

    Engin Akyürek in kardeşi Eren Akyürek ile benzerliği dikkat çekti #2

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