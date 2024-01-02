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Engin Akyürek'ten Demet Özdemir'i övdü: "Sen bir armağandın"

Engin Akyürek'ten Demet Özdemir'i övdü: "Sen bir armağandın" Engin Akyürek ve Demet Özdemir'i buluşturan Adım Farah dizisi final yaptı. Yakışıklı oyuncu veda ederken partnerine övgülerde bulundu.