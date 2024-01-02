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Aynı projede buluşmaları hayranlarını heyecanlandıran Demet Özdemir ile Engin Akyürek'in başrollerinde yer aldığı 'Adım Farah' dizisi, geçtiğimiz gün ekrana gelen bölümüyle izleyenlerine veda etti.
Engin Akyürek'ten teşekkür
Dizinin final bölümünün yayınlanmasının ardından Engin Akyürek, Instagram'ın hikaye bölümünden peş peşe paylaşımlarda bulundu.
Önce ekip arkadaşlarına teşekkür eden başarılı aktör, ardından izleyenler için bir mesaj yayınladı.
"Demet sen bir armağandın"
Engin Akyürek, rol arkadaşı Demet Özdemir'e de ayrı bir parantez açtı. Özdemir'le fotoğrafını paylaşan Akyürek, bu karenin üzerine "Demet sen bir armağandın" notunu yazdı.
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