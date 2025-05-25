Engin Altan Düzyatan ailesiyle birlikte Dubai'ye taşınıyor

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Engin Altan Düzyatan, Türkiye'yi terk etme kararı aldı.

İddialara göre Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ve çocukları Emir Aras ile Alara'yı da yanına alarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin gözde şehri Dubai'ye taşınıyor.

NEDEN DUBAİ'YE YERLEŞİYOR?

Bu kararın ardında birkaç etken yatıyor. Öncelikle hem Engin Altan Düzyatan'ın hem de eşi Neslişah Alkoçlar'ın Dubai'yi çok sevdikleri biliniyor.

Kararda etkili olan bir diğer önemli faktör ise Neslişah Alkoçlar'ın kız kardeşi Aslışah Demirağ ile eşi Kaan Demirağ'ın da Dubai'de yaşıyor olması.

KARARININ EN ÖNEMLİ SEBEBİ: ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ

Düzyatan çiftinin Dubai'ye yerleşme kararındaki en büyük etkenin ise çocuklarının eğitimi olduğu iddiaları gündeme geldi.

Sabah gazetesi köşe yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre, ünlü çift, oğulları Emir Aras ve kızları Alara için Dubai'de İngilizce eğitim veren uluslararası bir okul buldu ve çocukların kayıtlarını da şimdiden yaptırdı.

Çocukların eylül ayında, Dubai'deki yeni okullarına başlaması planlanıyor.

OYUNCULUĞU BIRAKIYOR MU?

Engin Altan Düzyatan'ın mesleğine devam edeceği öğrenildi.

Düzyatan'ın, hem Dubai'de hem de Türkiye'de projelerde yer alarak oyunculuk kariyerini sürdüreceği belirtildi.