Euro
10.552
0.51%
Dolar
8.6357
0.5%
Altın
525.69
-0.29%
Borsa
1.436
0.36%
Bitcoin
339.720
6.60%
EXEN Coin
32.98
1.69%
20ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 20 C

    Engin Altan Düzyatan: Beni dolandırdılar

    Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın, akülü sandalyeye ihtiyaçları olduğunu belirten Hacı Emin C. ve Kemal K. tarafından dolandırıldığı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2021 - 12:31
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 12:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Engin Altan Düzyatan: Beni dolandırdılar

    Oyuncu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Düzyatan, tekerlekli sandalye alınacağını düşünerek para gönderdiği kişiler tarafından dolandırılmıştı.

    "YARDIM EDECEKTİM"

    Konuya ilişkin konuşan ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, "Tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olanlara yardım için parayı yollamıştım meğer dolandırılmışım." dedi.

    Engin Altan Düzyatan: Beni dolandırdılar #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir