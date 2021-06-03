Haberler

Magazin Haberleri

Engin Altan Düzyatan: Beni dolandırdılar

Engin Altan Düzyatan: Beni dolandırdılar

Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın, akülü sandalyeye ihtiyaçları olduğunu belirten Hacı Emin C. ve Kemal K. tarafından dolandırıldığı belirtildi.