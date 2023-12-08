Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar'a lan aşkını haykırdı Başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, eşi Neslihan Atagül'ün doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

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Birçok başarılı projede adını duyduğumuz Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile dünya evine girmişti.

Mutlu birliktelikleri devam eden ve Emir Aras ile Alara adında iki çocukları olan ünlü çiftten Neslişah Alkoçlar, 35 yaşına bastı.

Engin Altan Düzyatan, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı.

Ünlü oyuncu, paylaşımına şu notu düştü:

"10 yıl oldu"

"İlk beraber kutladığımız doğum gününden bu yana 10 yıl oldu… Hayatta eşini bulabilmiş şanslı insanlardan hissediyorum kendimi. Huzurla, sevgiyle, birlikte nice 10 yıllara... İyi ki doğmuşsun."

"Sevgilim nice beraber yaşlarımıza"

Eşinin paylaşımına kayıtsız kalamayan Neslişah Alkoçlar ise "Sevgilim nice beraber yaşlarımıza" diye karşılık verdi.

"Aşk harika bir his"

Öte yandan ünlü oyuncu, daha önce evliliği ile alakalı "Hayatımızı paylaşmak istediğimiz için evlendik. Eşim Neslişah çok şahsına münhasır, benden farklı bir kişilik. Bu bizi besliyor. Beraber vakit geçirmekten çok keyif alıyoruz. Aşk harika bir his. Kendinizi tamamlanmış hissediyorsunuz. Aşıkken şu an olduğum adam gibi oluyorum" açıklamasında bulunmuştu.