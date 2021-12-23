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    Engin Altan Düzyatan, koronavirüse yakalandı

    Koronavirüs şüphesiyle test yaptıran Engin Altan Düzyatan, pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2021 - 12:28
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    Engin Altan Düzyatan, koronavirüse yakalandı

    Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, test sonucunun negatif çıkmasına rağmen koronavirüse yakalandığı şüphesiyle kendini eve kapatmıştı.

    İkinci kez test yaptıran Düzyatan, sosyal medya hesabından koronvirüse yakalandığı açıkladı.

    Düzyatan, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

    TEMAS EDENLERİ UYARDI

    "Dün yapılan covid testimin sonucu maalesef pozitif. Süreci evde dinlenerek geçiriyorum.

    Son günlerde benimle temasa geçmiş olan herkes lütfen test yaptırsın"

    Engin Altan Düzyatan, koronavirüse yakalandı #1

    Engin Altan Düzyatan, koronavirüse yakalandı #2

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