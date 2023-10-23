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Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar, Medine paylaşımlarıyla dikkat çekti

Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar, Medine paylaşımlarıyla dikkat çekti Ünlü çift oyuncu eşi Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar, Medine'ye gitti ve buradan paylaşım yaparak beğeni topladı.