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- Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'dan bayram pozu
Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'dan bayram pozu
Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar'la bayrama özel fotoğraf paylaştı.
- Haber Merkezi
- 05.05.2022 - 07:10
Ünlüler dünyasının örnek evlilikleriyle takdir toplayan mutlu çifti Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'dan bayram pozu geldi.
Yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan ile sosyetik eşi Neslişah Alkoçlar, Instagram'da aşka geldi.
Hayranlarından beğeni yağdı
Verdikleri romantik kareleri kendilerine ait Instagram hesaplarından paylaşan gözde çifte, takipçilerinden beğeni ve "Maşallah" yorumları yağdı.