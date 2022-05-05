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    Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'dan bayram pozu

    Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar'la bayrama özel fotoğraf paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 07:10
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    Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'dan bayram pozu

    Ünlüler dünyasının örnek evlilikleriyle takdir toplayan mutlu çifti Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'dan bayram pozu geldi.

    Yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan ile sosyetik eşi Neslişah Alkoçlar, Instagram'da aşka geldi.

    Hayranlarından beğeni yağdı

    Verdikleri romantik kareleri kendilerine ait Instagram hesaplarından paylaşan gözde çifte, takipçilerinden beğeni ve "Maşallah" yorumları yağdı.

    Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar dan bayram pozu #1


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