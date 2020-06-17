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    Engin Günaydın: Ben 13 yıldır karantinadayım

    İstanbul’un kaosundan kaçarak İzmir’in Foça ilçesine yerleşen Engin Günaydın, sakin bir hayat sürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2020 - 07:38
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    Engin Günaydın: Ben 13 yıldır karantinadayım

    Tüm Türkiye koronavirüs salgını sebebiyle aylardır evinde karantinada.

    5 yıldır ekranlardan uzak olan Engin Günaydın, kendisinin 13 yıldır karantinada olduğunu söyledi.

    "ÇOK ÜZÜLDÜM"

    Yılın büyük bir bölümünde Foça’da bulunan oyuncu, kendi durumuna üzüldüğünü belirten sözleri ile dikkat çekti. Günaydın, “13 senedir buradayım ve 13 senedir karantinada olduğumu fark ettim. Bu duruma üzüldüm. Normal hayatımın bir karantina süreci olduğunu bilmiyordum” açıklamasıyla dikkat çekti.

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