Engin Günaydın: Çok pişmanım

Avrupa Yakası dizisinden sonra büyük bir çıkış yakalayan Engin Günaydın, reddettiği projelerin pişmanlığını yaşıyor.

'Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Burhan Altıntop karakteriyle gönüllere taht kuran Engin Günaydın, o dönem birçok rolü reddettiğini ve bundan dolayı çok pişman olduğunu açıkladı.

"Parayı seviyorum"

Katıldığı bir programda itirafta bulunan oyuncu "Ben yaşlandıkça parayı çok sevmeye başladım. Eskiden hiç öyle duygularım yoktu. Gerçekten hiç sevmezdim.

"Çok iyi para kazabilirdim"

Ben çok iyi paralar kazanabilirdim. Orada ukalaca hareketler yapıp o paraları reddetmek şimdi çok canımı yakıyor." diye konuştu.