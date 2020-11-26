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    Engin Günaydın'ın panik anları

    Bir kadınla görüntülenen Engin Günaydın, kameraları ne yapacağını bilemedi.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2020 - 08:08
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    Engin Günaydın'ın panik anları

    Ünlü oyuncu Engin Günaydın, önceki gün Nişantaşı sokaklarında kadınla görüntülendi. Aşk hayatıyla gündeme gelmek istemeyen Günaydın'ın panik anları objektiflere yansıdı.

    "ÇEKİLİYORUZ"

    Fotoğraflarının çekildiğini fark eden Günaydın, “Bizi çekiyorlar” diyerek kadın arkadaşını uyarırken, yollarını değiştirerek hızla uzaklaştılar.

    Günaydın, koronavirüs pandemisinde Foça’da kaldığını ve yalnızca iş için İstanbul'a geldiğini söylemişti.

    "BEN HEP KARANTİNADAYMIŞIM"

    Engin Günaydın; "13 senedir buraya geliyorum. Sürekli karantinada olduğumu fark ettim. Biraz da üzüldüm. Normal hayatımın karantina olduğunu bilmiyordum" demişti.

    Engin Günaydın ın panik anları #1

    Engin Günaydın ın panik anları #2

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