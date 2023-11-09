Engin Polat'ın annesi Şükran Polat'dan Deniz Akkaya'ya sert cevap Dilan Polat ve Engin Polat'ın oğlu Milan hakkında yorum yapan manken Deniz Akkaya'ya babaanne Şükran Polat cevap verdi.

ensonhaber.com

Kara para soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti gündemden düşmüyor.

Eski paylaşımları sosyal medyada gündem olmaya devam eden Dilan Polat'ın oğluyla yayınladığı bir video Deniz Akkaya tarafından sert ifadelerle eleştirildi.

“Maşallah nasıl güzel bir gelecek bekliyor bizi, bunların doğurduğu beslediği çocuklardan” diyen Deniz Akkaya’ya yanıt ise Şükran Polat'tan geldi.

"Senin gibileri çok iyi biliyoruz"

"Deniz Akkaya sen ve senin gibileri çok iyi biliyoruz" diyerek sözlerine başlayan Engin Polat'ın annesi paylaşımın devamında "Zamanında komedyenleri çok iyi tanıdığından şimdi isimlerini yazamıyorum o kadar çok ki neyse şimdi komedinin peşindesin sen.

"Prim kasmaya çalışıyorsun"

Küçücük çocuğun üzerinden hangi primi kasmaya çalışıyorsun. Nasıl sevgisiz bu yaşa geldiysen artık...

"Çocuğunun bikinili fotoğraflarını paylaşıyordum"

Zamanında kendi çocuğunun bikinili fotoğraflarını paylaşarak eski kocanla davalık olmuş bit annesin sen" dedi.

"Estetiğin gelmiş"

Hızını alamayan Şükran Polat devamında da "Sen git o yamuk suratını düzelt estetiğin gelmiş senin" diyerek sert ifadeler kullandı.

Kızıyla birlikte çektirdiği mayolu pozlarından birini sayfasından yeniden paylaşan Deniz Akkaya da Şükran Polat 'a cevap verdi.

"Bunlar kıblesiz bayraksız tipler"

"Türkiye tarihinde kara harflerle yazılacak bir süreçten geçiyor, kara para aklayanların yolgeçen hanı olmuş. Tabii ki bu işlere kaybedecek hiçbir şeyi olmayan tipler girer, istediği kadar ortalıkta ya Allah bismillah diye gezsin, bunlar kıblesiz bayraksız tiplerdir.

Türkiye bu ülkenin özel bilgilerini satan itirafçı olan böyle tipleri çok gördü.

"Gözü kararmış bu cahillerin"

Gözü kararmış bu cahillerin, dümenleri gereği bu sistemde çalışan insanları iki kuruşa orada ırgat gibi, emeklerini sömürerek, bir de utanmadan bu insanlara verdikleri iki kuruşla övünmeleri.

Burada daha tehlikeli olan bu iki kuruşa ailesini vatanını savunmayacak kadar savunan zır cahiller. Kendi değerini bilmeyen kendini bunlara tükürük yağmuruna tutturan kayıp tipler.

"Bana ahlak dersini mayo üzerinden vermeye çalışıyor"

Konu bu fotoğrafla ne alaka diyeceksiniz, kendileri gibi kötü tohum yarattıkları o erkek çocuğunun terbiye sınırlarını aşmasını eleştirmeme alınan bu profiller işte. Ve bana ahlak dersini mayo üzerinden vermeye çalışıyor. Ya işte sizinle aramızdaki fark bu, Ben kimsenin parasını çalmadan 20 yaşında 45 ülke gezdim mesleğim nedeniyle, Olduğum kapaklar ortada 40 senelik geçmişim müthiş vizyon kattı bana bu iş.

Bu mayo firmasının sahibi ile takdir edersiniz ki ben arkadaşım, yanlış anlamayın iki mayo için ben reklam yapmam değerini bilirim bunu da bizim piyasada herkes bilir ucuza iş yapmam,sizin gibi.

"Sizden akıl alacak değiliz"

Onu da belirteyim, ben hiç yapmadım ama çok arkadaşım çocuklarıyla reklamlarda oynuyor, Namusuyla vergisini vererek. Sizden akıl alacak değiliz biz. Biz çocuklarımızın rezil rüsva olacağı videoları paylaşmıyoruz.

Çocuklarımıza saygı ve sevgiyi öğretiyoruz. Bazı vahşiler kendileri gibileri kendilerine bunları Külkedisi yapmış sizin seçiminiz, ama bana mayo üzerinden ahlak dersi vermeye çalışanlara net söylüyorum kibar davranamayacağım her türlü içinizden geçerim.

Bu ülke sizin gibi iki yüzlü dini her şeye alet eden insanlardan bıktı.

"Sicilimizde bir tane yüz kızartacak suç yok"

Sicilimizde bir tane yüz kızartacak suç yok, vergimizi daha paramızı almadan devlete ödüyoruz.

"Haddinizi yerinizi bileceksiniz"

Ne anneliği ne iş kadınlığını ne insanlığı ne vatandaşlığı sizlerden öğrenecek değiliz. Siz bunların kafanıza ağzınıza attıkları iki fındıkla hayata devam etmek istiyorsanız oda sizin seçiminizdir. Ama haddinizi yerinizi bileceksiniz!