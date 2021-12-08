Enis Arıkan: Ben doğal güzelim

Zaman zaman setten paylaşımlar yapan Enis Arıkan, sosyal medyada kendisi ile ilgili yorumlara cevap verdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Enis Arıkan, yeni paylaşımıyla da konuşuldu.

Sempatik oyuncu, son olarak kendisinin şimdiki haliyle yıllar önceki halini kıyaslayan bir sosyal medya paylaşımını, kendi hesabından takipçileri için yayınladı.

"BEN DOĞAL GÜZELİM"

Yıllar içindeki değişimine dikkat çekilen gönderiye esprili bir yanıt veren Enis Arıkan, "Beni yok edemeyeceksiniz. Ben doğal güzelim." ifadelerini kullandı.

Ardından paylaşıma eklenen hastag'lere takılan başarılı oyuncu, yakın dostu Ezgi Mola'nın etiketlenmesine de kayıtsız kalamadı. Arıkan, bu durum için "Bir de Ezgi Mola güzelliği ne alaka." yorumunda bulundu.

"İFTİRA ATMAYIN"

Bir sonraki hikayesinde yaptırdığı estetik müdahaleleri tek tek sayan Enis Arıkan, şu ifadeleri kullandı: "Sadece saçımda biraz ek var, "Gözaltı dolgum var, "Burun dolgum var. "Botoksum var, "Biraz da liposuction var, "Kıcasacı doğalım, "İftira atmayın artık"

"HER YERİMDE ESTETİK VAR"

Daha önce bir programa konuk olan Enis Arıkan, "Her yerimde estetik var, minik minik yaptırıyorum. Botoks değil, ışık dolgusu yaptırdım." açıklamasını yapmıştı.