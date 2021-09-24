Enis Arıkan, Hazal Kaya'nın eski halini anlattı

'İbrahim Selim ile Bu Gece' programının yeni sezon ilk konuğu Enis Arıkan oldu. 38 yaşındaki Arıkan, samimi itirafları ve eğlenceli tavrıyla geceye damga vurdu.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Camdaki Kız' dizisinde 'Muzaffer Koroğlu' karakterine hayat veren Enis Arıkan, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Oyuncu, 'Benden Ne Olur?' filmindeki rol arkadaşı Hazal Kaya ile yıllar önce aynı dizide oynadığını ve annesinin onu kendisine emanet ettiğini anlattı.

'Benden Ne Olur?' için oldukça heyecanlı olduğunu belirten oyuncu, "Tanıdığın insanlarla çalışmak hem çok keyifli hem de çok rahat hissettiren bir şey" dedi.

"LİSEDEYDİK"

Arıkan, sözlerine; "Hazal ile oynarken 'kötü mü oynadım?' diye gerilmiyorum. Karşımdaki Hazal sonuçta, 'kötüysem de o an kötüyümdür ne olacak?' diye düşünüyorum" diye devam etti.

Kaya ile oynadığı ilk yapımdan bahseden Enis Arıkan, "Hazal’la uzun zamandır aynı projede yer almadık. Çok eskiden bir dizide beraber çalışmıştık. Hazal o zaman lisedeydi daha, annesi bana emanet ederdi" dedi.

"TAKSİM'DE DOLANIRDI"

Oyuncu, yakın arkadaşı için "Lise formasını çıkarır sete girerdi. Çok bebekti ama bir yandan da Kahtalı Mıçe gibi dolanırdı Taksim’de. Yeniden onunla sette olmak çok eğlenceliydi” ifadelerini kullandı.

İkili 2007-2008 yılları arasında Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan 'Genco' adlı dizide birlikte rol almıştı. Kaya dizide 'Özge' rolünü canlandırırken; Arıkan 'Cüneyt' karakterine hayat vermişti.