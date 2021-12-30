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    Enis Arıkan, 'öldü' haberlerine isyan etti

    Ünlü oyuncu Enis Arıkan, ikinci kez koronavirüse yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2021 - 14:58
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    Enis Arıkan, 'öldü' haberlerine isyan etti

    Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Camdaki Kız' dizisinde 'Muzaffer Koroğlu' karakterine hayat veren Enis Arıkan, ikinci kez koronavirüsle savaşıyor.

    "ÖLDÜ" DEDİLER

    Hastalığı hafif atlatan ve evinde karantinada olan sempatik oyuncu, sosyal medyada kendisi hakkında çıkan 'öldü' haberlerine tepki gösterdi.

    "BEDDUADAN KORKARIM"

    Arıkan, "Allah sizi kahretmesin ne diyeyim. Kahretsin bile diyemedim. Bedduadan o kadar korkarım ki. Bu nasıl haber! Bir de tabut başına Ezgi'yi koymuşunuz ağlarken. Anam, bacım görse ne hisseder" dedi.

    Enis Arıkan, öldü haberlerine isyan etti #1

    Enis Arıkan, öldü haberlerine isyan etti #2

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