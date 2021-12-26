Enis Arıkan yeniden koronavirüse yakalandı

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Muzo karakteriyle çok ses getiren ünlü oyuncu Enis Arıkan, ikinci kez koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında yakın arkadaşı Ezgi Mola'nın koronavirüse yakalanmasının ardından Enis Arıkan'ın da testi pozitif çıkmıştı.

2.KEZ KORONA OLDU

Ünlü oyuncu Enis Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ikinci kez koronavirüs olduğunu duyurdu.

Arıkan, "2. Kez korona olan dünya güzeline alkışlarınızı bekliyorum" dedi.