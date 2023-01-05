Petrol
78.86
1.31%
Euro
19.9293
0.19%
Dolar
18.7424
0.00%
Altın
1.116
-0.11%
Borsa
5523
1.87%
Bitcoin
319.010
-0.17%
BTXN Coin
7.33
3.67%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    Enis Arıkan'a 56 adet altın takıldı

    Camdaki Kız dizisinde Muzo karakterini canlandıran Enis Arıkan, 40. doğum gününü oyuncu arkadaşlarıyla kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 07:37
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 09:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Enis Arıkan'a 56 adet altın takıldı

    Reyting rekorları kıran ‘Camdaki Kız’ın ‘Muzo’su Enis Arıkan, yeni yaşına girdi.

    40 yaşına basan oyuncu için aralarında Ezgi Mola ve Çağla Şıkel’in de bulunduğu dostları, Gümüşsuyu’ndak bir mekanda ‘Enis’in Kırk Kınası’ başlığıyla parti düzenledi.

    Enis Arıkan a 56 adet altın takıldı #1

    "Yaşımı saklıyordum"

    ‘Camdaki Kız’ ekibi, rol arkadaşları Enis Arıkan’a 56 altın taktı. Arkadaşlarının organize ettiği partiyle ilgili konuşan oyuncu, “Biraz yaşımı saklıyordum aslında. Bu yüzden beni rezil etme üzerine kurulu bir geceydi” dedi.

    Enis Arıkan'a 56 adet altın takıldı VİDEO

    Enis Arıkan a 56 adet altın takıldı #2

    Enis Arıkan a 56 adet altın takıldı #3

    Enis Arıkan a 56 adet altın takıldı #4


    Bayburt buzla kaplandı
    Gündem

    Bayburt buzla kaplandı

    Cumhurbaşkanına hakaret cezası onandı
    Gündem

    Cumhurbaşkanına hakaret cezası onandı

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi
    Advertorial

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi

    Görüş Bildir