Camdaki Kız dizisinde Muzo karakterini canlandıran Enis Arıkan, 40. doğum gününü oyuncu arkadaşlarıyla kutladı.

Reyting rekorları kıran ‘Camdaki Kız’ın ‘Muzo’su Enis Arıkan, yeni yaşına girdi.

40 yaşına basan oyuncu için aralarında Ezgi Mola ve Çağla Şıkel’in de bulunduğu dostları, Gümüşsuyu’ndak bir mekanda ‘Enis’in Kırk Kınası’ başlığıyla parti düzenledi.

"Yaşımı saklıyordum"

‘Camdaki Kız’ ekibi, rol arkadaşları Enis Arıkan’a 56 altın taktı. Arkadaşlarının organize ettiği partiyle ilgili konuşan oyuncu, “Biraz yaşımı saklıyordum aslında. Bu yüzden beni rezil etme üzerine kurulu bir geceydi” dedi.

Enis Arıkan'a 56 adet altın takıldı VİDEO

