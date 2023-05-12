Enis Arıkan, annesinin şakasına gülmedi Enis Arıkan, annesi Selma Arıkan ile yüzü olduğu markanın Anneler Günü'ne özel davetine katıldı.

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Kanal D'deki 'Camdaki Kız' dizisinde 'Muzo' karakterine hayat veren Enis Arıkan, annesi Selma Arıkan ile marka yüzü olduğu firma için kamera karşısına geçti.

"Beni tektaşla gömsünler”

Annesi yüzüğünü gösterip, "Kocamın aldığını satmak zorunda kalmıştım. Bunu Enis hediye etti. Beni bu tektaşla gömsünler.” dedi. Sonra da ekledi: "Enis'e bir gün 'Evlen, çocuğun olsun da ben ölmeden büyüteyim' dedim. O da bana 'Anne bu ne varoşluk' yanıtını verdi!"

Annesinin söyledikleriyle şoka uğrayan Enis Arıkan da "Annem şaka yapıyor." diye konuştu.