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    Enis Arıkan'dan Nur Sürer paylaşımı

    Enis Arıkan Camdaki Kız dizisinin korkulu rüyası Feride'yi ti'ye aldı.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2022 - 07:44
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 07:55
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    Enis Arıkan'dan Nur Sürer paylaşımı

    Şu sıralar ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan ’Camdaki Kız’’ın başarılı oyuncusu Enis Arıkan, sosyal medyadan paylaştığı Nur Sürer fotoğrafları ile yüzleri gülümsetti.

    Dizide Muzo karakterine hayat veren Enis Arıkan, Nur Sürer’le fotoğraflarını “Nur yüzlüm, gülen yüzün hiç solmasın” sözleriyle sosyal medyada paylaştı.

    Feride yine gülmedi

    Arıkan’ın ironi yaptığı paylaşımda Nur Sürer’in Feride gibi sert ifade takınması takipçileri güldürdü ve yüzlerce beğeni aldı.

    Enis Arıkan dan Nur Sürer paylaşımı #1

    Enis Arıkan dan Nur Sürer paylaşımı #2

    Enis Arıkan dan Nur Sürer paylaşımı #3


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